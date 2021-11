Hõbemedal Jefimovale ühtegi automaatset lisaeurot ei too

Kuigi tiitlivõistluste medalivõitjatele on Eesti Olümpiakomitee (EOK) poolt ette nähtud preemiad, on need suuresti üles ehitatud olümpiaala vs. mitte-olümpiaala põhimõttel.

Kui tegemist on olümpiaalaga, premeeritakse kõiki medalivõitjaid, vastasel juhul aga ainult kuldmedali omanikke. Lühirajaujumise näol ongi aga de facto tegemist mitte-olümpiaalaga, sest spordipeol võisteldakse 50, mitte 25 meetri basseinis.

«Viimased viis-kuus aastat on meil kehtinud põhimõte, et kui tegemist pole olümpiadistsipliini või -alaga, siis preemiat ei saa. Mingit subjektiivsust siin, kahjuks-õnneks, pole,» selgitas EOK peasekretär Siim Sukles.

«Nii need reeglid on, sest see puudutab kogu spordivaldkonda,» jätkas ta ning viitas seejärel asjaolule, et tegelikult on EOK Jefimovat juba tänavu premeerinud. Juuli alguses Itaalias Roomas juunioride EMil võidetud täiskomplekti medalite eest sai ujuja 7000 ja tema treener Henry Hein 3500 eurot.