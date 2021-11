Hispaania jalgpallihiid jõudis maagilise tähiseni, milleni pole keegi varem küündinud

Hispaania jalgpallihiid on täiesti omas liigas, kui vaadata meeskondade väravatearvu Euroopa tugevaimas klubisarjas. Kui tänaseks on Realil koos 1001 väravat, siis teisel kohal paikneval Müncheni Bayernil koos alles 768 tabamust. Reali igipõline rivaal Barcelona paikneb antud tabelis 655 väravaga kolmandal kohal.

Mõistagi on Reali särgis jooksnud väljakule mitmed jalgpallilegendid, ent neist enim väravaid on löönud Cristiano Ronaldo. Praegu Manchester Unitedis särav Portugali jalgpallitäht on Reali eest saanud Meistrite liigas kirja lausa 105 väravat.