Flora peatreener Jürgen Henn: esimene emotsioon on kindlasti pettumus

Kohtumise alguses 0:2 kaotusseisu jäänud Flora oli teisel poolajal selgelt dikteerivam osapool ning kiirelt jõuti Rauno Sappineni ja Sergei Zenjovi väravatest viigini. Floral oli mitmeid võimalusi veel ka eduseisu haaramiseks, ent rohkem vastaste väravasse palli suunata ei õnnestunud. Just rohkete võimaluste pärast oligi Henn pettunud, et ainult punkt näppude vahele jäi.

«Täna on pigem esimene emotsioon väike pettumus. Kui vaadata, kuidas lõime väravaid ja tekitasime mitmeid võimalusi, siis väike frustratsioon ikka tekib. Eriti olukorras, kus vastane enam vastu võimalusi ei tekitanud. Positiivselt poolelt hindan taaskord meeskonna sisu. Saame sellele loota, et meeskond tuleb hingestatult platsile ja hea on vaadata sellist ründavat jalgpalli,» sõnas Henn mängujärgsel pressikonverentsil.

Flora peatreener tunnistas, et vastaste väravad tulid eksimustest. Rünnaku osas nuriseda ei saa. «Ma tõesti arvan sedasi. Lõime väga korralikud väravad ja lõime veel häid momente, mis polnud kaugeltki juhuslikult. Sellisel tasemel ikka juhtub, et keegi eksib. See on jalgpall,» lausus Flora loots, kes sooviski ründavalt ja julgelt mängida.