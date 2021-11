Poom: küsisin meie väravavahtide treenerilt, kas vastaste väravavaht oli nii hea või meie lõime talle pihta

«Olime kaotusseisus ja teadsime seda. Tekitasime esimesel poolaja piisavalt võimalusi. Keskendusime teisel poolajal kaitse korras hoidmisele ja olin kindel, et võimalise tekkides lööme ühe tagasi ja saame teisele keskenduda. Olime palliga teravad, ründasime värava suunas ja tekitasime võimalusi. Lõome kaks ära, aga kolmandat enam ei tulnud,» rääkis Poom.

Täna võttis Poom Flora mängu ehitamise enda peale, kuid tunnistas, et Floral on väga liikuv keskväli ja mõnes teises mängus võinuks see roll jääda vanameistrile Konstantin Vassiljevile.