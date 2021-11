Töötuks jäänud kaardilugeja: olukord on häiriv

2017. aastal Elfyn Evansi kõrval Walesi ralli võitnud kaardilugejale oli see küll halb uudis, kuid 41-aastane britt ei kavatse veel püssi põõsasse visata. «Kindlasti ei ole minu karjäär veel lõppenud. See on väga häiriv olukord. Tahaksin juba autos tagasi olla, kuid ma ei saa. Ütleksin, et olen füüsiliselt 95 või 96 protsenti. Ent pean kuulama arstide sõna ja nad ei luba mul veel võistelda,» ütles Barritt DirtFishile.