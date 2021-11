Katari meedia: Xavi maksab ise vajalikud viis miljonit eurot, et Barcelonaga liituda

Nimelt andis Al Sadd Twitteri vahendusel teada, et Xavi liitub Barcelonaga ja klubi tasub tema eest vajaliku summa. Selleks on väidetavalt 5 miljonit eurot. Ometi ei pruugi päris nii kõik olla.

Hispaania ajaleht Mundo Deportivo kirjutab, et Barcelona pole tegelikult valmis seda summat maksma ja läbirääkimised Al Saddiga jätkuvad. Väidetavalt on Katalaani klubi teate üle pettunud.

Katari ajakirjanik Mohammed Al Kaabi andis teada, et tema andmetele tuginedes maksab Xavi ise vajaliku summa, et Barcelonasse tagasi jõuda. See poleks esmakordne juhtum, sest klubi eelmine peatreener Ronald Koeman maksis samuti Hollandi jalgpalliliidule osa oma lepingust vabastamise kompensatsioonist.

Toona oli tingimuseks, et kui klubi temaga järgmist lepingut ei sõlmi, siis tuleb see tagasi maksta. Nüüd ongi olukord nii kaugel, et see on osa 12 miljonist, mida hollandlasel on õigus klubilt nõuda.