Naiste Meistriliigas selgub tiitlivõitja

Florat ja Sportingut lahutab enne otsustavat mängu tabelis vaid üks punkt, kui Flora on kogunud 64 ja Saku 63 punkti. Liigas on Flora vastaste vastu kirja saanud kaks võitu, kui kohtumised on lõppenud nende 4:0 ja 4:1 paremusega. Viimati õnnestus aga Sportingul esmakordselt Flora alistada, kui koduväljakul teeniti varajasest väravast 1:0 võit. Korra on teineteiselt mõõtu võetud ka karikavõistluste veerandfinaalis, kui Flora sai kirja 3:1 võidu. Otsustav kohtumine Sportland Arenal saab laupäeval avavile kell 16.00.

Flora abitreener Magnus Rosen: «Tiitli retsept – üks väljak, kuhjaga sööte, ohtralt avanemisi, piisavalt toetusnurki, kamaluga standardeid ning paras hulk abivalmidust ja enesekindlust. Segame kõik koostisosad laupäeval oskuslikult kokku eesmärgiga pidulauast osa saada.»

Keskkaitsja Siret Räämet: «Tulemas on selle hooaja olulisim mäng. Läheme mängima distsiplineeritult ning kindlalt nii kaitses kui ka rünnakul, mis on selle mängu puhul võtmekohaks. Tahame näidata ilusat jalgpalli ja lõpetada hooaeg positiivse emotsiooniga. Ootame kaasaelajaid staadionile!»

Sportingu peatreener Jan Harend: «Olen võistkonna üle väga uhke - nende pingutus annab meile võimaluse viimasele mängule just sellises seisus vastu minna. Tule vaatama!»

Kapten Grete Daut: «Vägev, et oleme suutnud viia niivõrd tulise ja elevust tekitava mängu hooaja kõige viimaseks. Võime terve tiimiga endi üle väga uhked olla! Nüüd ei jää enam muud üle, kui kohale minna, 110% anda ja positiivse tundega hooajale punkt panna.»

Mängu peakohtunik on Triinu Vaher, keda abistavad äärtel Karolin Kaivoja ja Helen Käosaar. Neljas kohtunik on Reelika Turi.

Teises esineliku naiskondade vastasseisus võõrustab Pärnu JK Vaprus suvepealinnas JK Tallinna Kalevit. Mõlema naiskonna jaoks on lõplik koht tabelis juba selgunud, kui Kalev teenib sel aastal pronksmedalid ja Vaprus lõpetab teist aastat järjest neljanda kohaga. Omavaheliste kohtumiste punktid liigas on seni noppinud Kalev, kui Vaprus on alistatud tulemustega 3:2, 1:0 ja 2:1. Karikavõistluste poolfinaalis sai seevastu 3:1 võidu Vaprus. Viimane mäng peetakse Pärnu kunstmurustaadionil algusega kell 14.00.

Vapruse peatreener Kristina Bannikova: «Viimane võimalus sellel hooajal nautida üheskoos mängimist ja kuigi koht on selge, siis oodata on ikka tulist lahingut kolme punkti nimel!»

Kapten Marve Bessmertnõi: «Kuna tegemist on viimase mänguga, siis tuleb sellest võtta kõik mis võtta annab, et lõpetada hooaeg heade emotsioonidega.»

Kalevi abitreener Mattias Traublum: «Hooaja viimane mäng, puhkusest lahutab veel 90+ minutit. Sellegipoolest tuleb oma asjadele keskenduda maksimaalselt, siis saame ka soovitud tulemuse.»

Poolkaitsja Marie Heleen Lisette Kikkas: «Nagu vanasõna ütleb – kuidas teeme, nõnda saame; hästi teeme, hästi saame.»

Kohtumist vilistab Marta Liisa Staalfeldt, äärekohtunikud on Merilyn Renser ja Anette Salei.

Vooru kolmas kohtumine toimub Viljandi kunstmuruväljakul, kus kell 14.00 panevad palli mängu JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN ning Põlva FC Lootos. Tabeli teise poole võistkondade saatus on samuti selgunud, kui Lootos on endale kindlustanud viienda koha ning neist seitsme punkti kaugusele jääv ühendnaiskond lõpetab kuuendal positsioonil. Omavahelistes mängudes on mõlemad võidurõõmu tundnud, kui ühendnaiskond on kirja saanud 2:0 ja 3:2 võidud ning Lootos on korra vastase alistanud tulemusega 3:1.

Lootose peatreener Kaido Kukli: «Hooaja viimane mäng, hooaja viimane kommentaar. Suured tänud mängijatele, sest viimasest mängust midagi ei sõltu ja tulemus on tehtud!»

Kaitsja Elina Kahar: «Ees on hooaja viimane mäng ja oleks tore lõpetada see hooaeg võidumeeleolus. Eelnevalt on JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN on olnud head vastased, vaatame kus suunas seekord võidutuuled puhuvad.»

Mängu peakohtunik on Karl Kena, keda abistavad Jaanus Allas ja Karl Markus Kiudma.