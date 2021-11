Tulevane kultuuriminister Tiit Terik: autoralli on Eestis populaarne tänu kahele mehele, Hõbe ja Aava

«Noh, mina võtan kohe oma sõprusringkonnast ja ütlen kohe Irina Embrich, kes tõi meile medali. Lihtsalt ainuüksi sellepärast, et me saatsime ta Tallinna linnavolikogust olümpiale. Mis me tagasi saime, oli olümpiavõitja. Selles mõttes ma usun, et Irina Embrich on ennast kirjutanud väga kuldsete tähtedega Eesti spordi ajalukku,» vastas tulevane kultuuriminister.

Selle peale päriti talt, kas Anett Kontaveidil jääb puudu Keskerakonna liikmelisusest. «Ei, jaa. Ma kindlasti ei too siia parteilisust juurde. Tõepoolest Anett on meeletult tubli ja ma ka autoraadiost sõites kuulsin, et ühe etapi võitis ja siis teise jne. Selles mõttes suurepärane saavutus. Lihtsalt ma olen Irinaga ise kokku puutunud ja ta tuleb esimesena meelde,» vastas Terik ja lisas seepeale: «Kui me erakondlikult räägime, siis võiks ma Kalle Klandorfi kiita, et nad on CSKA-le kaks korda pähe teinud.»