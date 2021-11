Dmitri Tursunov: elasin koostöö lõppemist Sabalenkaga väga üle, aga nende sündmusteta suudaksin praegu Kontaveidile vähem anda

Sümpaatne on asjaolu, et Tursunov ei hakka oma saba kergitama. «Ütleksin rõõmsalt, et minu panus Aneti edukas esinemises on 150 protsenti ja kõik on tulnud tänu minule, aga ma pole loll. Mõistan suurepäraselt, et olen ainult nagu pootsman laevas. Minu ülesanne on aidata kaptenit. Kui laev seilab edukalt punktist A punkti B, siis kas suurem on kapteni, tekipoisi, pootsmani või kellegi neljanda teene?