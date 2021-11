Tulus leping andis Tattarile suuremad võimalused, ent soov on ka Eesti võistelda

Euroopa ja Eesti jäävad tagaplaanile

Kettagolfi suuremad võistlused toimuvad enamasti USAs, mistõttu veedabki eestlanna palju aega teisel pool Atlandi ookeani. Võistluskalendri tihedust uus leping siiski otseselt ei mõjuta, sest see on Tattaril viimastel aastatel niigi olnud turniiridest pungil.

«Võistluskalender on ilmselt sama tihe kui eelnevatelgi aastatel, aga suurimaks erinevuseks saab olema see, et veedan rohkem aega USAs. Nõnda on selge, et Euroopa võistlustel mind nii palju enam ei näe,» jätkas üheks maailma enim teenivaks disc golf’i mängijaks tõusnud eestlanna.