Spordi lühiuudised: CSKA jätkab kaotuselainel, Flora lootus elab

Soome MM-ralli jäi muudatuse tõttu kahjumisse

Jyväskyläs toimunud Soome MM-ralli tootis korraldajatele tänavu kahjumit. Kui tavapäraselt on Soome MM-etapp korraldatud suvel, siis tänavu sõideti MM-sarja kiireim ralli oktoobris. See aga tähendas, et Soome rallit külastas vähem inimesi kui tavaliselt. Soome ajalehe Keskisuomalaineni andmetel jäi Soome ralli korraldaja AKK Sports tänavu kahjumisse. Lisaks ralli toimumisajale mõjutas seda ka publikule suletud rallipark. «Meil on võimalik siit kuiva jalaga pääseda, kui riik meile appi tuleks. Andsime nõusoleku hoolduspargi publikule sulgeda. See tõi kaasa suurima publikuarvu kukkumise,» ütles AKK Sportsi tegevjuht Riku Bitter.