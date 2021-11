Solskjær valas enne Manchester derbit õli tulle: United on suurim klubi Manchesteris ja see tähendab ilmselt ka maailmas

Unitedi peatreener Solskjær on endiselt optimistlik. «Me oleme Manchester United ja me tuleme alati keerulisest seisust välja. Oleme parim klubi Manchesteris ja see tähendab ilmselt ka maailmas,» lausus norralane.

City on võitnud viimase kümne aasta jooksul viis Premier League'i tiitlit ja see võib juba tähendada, et United on troonilt tõrjutud. Ajalugu räägib aga vastupidist, sest Unitedil on näitada 20 tiitlit, City seitsme vastu.