Solskjær usub siiralt, et ta suudab Manchester Unitedi tagasi tippu vedada

Unitedi kodus toimunud matšis oli 0:2 kaotusseisust isegi kõnekam mängupilt, sest City kontrollis sündmuste käiku algusest lõpuni. Punased Kuradid on nüüd viimases kahes Old Traffordil peetud mängus lasknud endale kõmmutada seitse vastuseta väravat. Kaks nädalat tagasi jäädi 0:5 alla Liverpoolile.

Tõsi, vahepeal alistati Premier League'is võõral väljakul 3:0 Tottenham ning Meistrite liigas lepiti 2:2 viiki Atalantaga. Laupäevase võiduga kaasnenud väike positiivne laine on viimase kahe matšiga aga taas raugenud.

«Mul on klubiga head suhted. Tahan Unitedile parimat. Nii kaua, kui siin olen, üritan olukorda parandada,» vastas Solskjær, kui Inglismaa meedia tänase mängu järel temalt võimaliku töökaotuse kohta uuris.

«Oleme raskeid aegu ennegi üle elanud ja eelnevast kodumängust saati ongi keeruline olnud. Peame süsteemi ja stiili kohandama, eriti rünnakul. Ma ei saa öelda, et võistkond mängiks praegu sellist jalgpalli nagu ma sooviks.»

Ta jätkas: «Aga kas ma suudan Unitedi hooaja ümber pöörata? Kindlasti! Ja just sinna, kus me peaksime olema. Esimene eesmärk on hakata taas välja nägema nagu päris võistkond. Hooaja alguses hakkas juba looma. Ent nüüd tuli kolme-nelja nädala pikkune mõõn.»