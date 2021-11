Eesti käsipallikoondis avas MM-valiksarjas võiduarve ja säilitas edasipääsulootuse

Peatreener Thomas Sivertsson tegi teise pooltunni algul mitu vahetust ning esimesed minutid sel valikturniiril said koheselt Varul, Mamporia ja Mathias Rebane. Rasmus Ots tõrjus Edgari karistusviske ja Variku kiirrünnakust tuli 37. minutil juba 24:11.

Meie koondise võidunumbrid olid lõpuks 34:22, käe said valgeks kõik mehed peale Otsa ja vaid kaheks minutiks platsile jooksnud Jürgen Rooba. Varik viskas kaheksa, Toom ja Viitkar neli väravat. Vastastel tabas Edgar kaheksa ja Pereira kuus korda.

MM-valiksarja esimese faasi Euroopa 2. alagrupis on kahe mängupäeva järel kolm punkti Gruusial ja Soomel ning kaks Eestil. Eeldades, et põhjanaabrid saavad pühapäeval brittidest jagu, vajab Eesti edasipääseva kahe parema tiimi sekka jõudmiseks kindlasti võitu Gruusia üle.

«Ütleme, et kohustusliku võidu võtsime ära. Eks plaan oligi võimalikult palju jõudu homseks säästa, seetõttu ka nii palju vahetusi. Käsipallis ei tea kunagi, kuidas minema hakkab, aga õnneks me ei teinud oma elu täna raskeks,» kommenteeris Eesti koondise abitreener Martin Noodla.

«Gruusial oli täna kõva lahing Soomega, aga ma ei usu, et see homset kuidagi mõjutab, sest avapäeval mängiti brittide vastu väga targalt ja hoiti energiakulu minimaalsena. Homme lähme võitlema, sest Gruusia on tugev ja peame hästi õnnestuma nii kaitses kui ka rünnakul,» lisas Noodla.