FIA president rääkis Michael Schumacheri külastamisest, kuid jättis tähtsa küsimuse vastamata

Schumacheri tervislikku seisundit on pikalt katnud saladuseloor. Pärast 2013. aasta detsembris juhtunud suusaõnnetust teavad vaid vähesed, mis seisus seitsmekordne F1-maailmameister tegelikult on.

Nende hulka kuulub ka Todt, kes sakslasel tihti külas käib. Viimane külaskäik leidis aset 18. oktoobril. «Mõistan, miks pere ja sõbrad teda kaitsevad, sest peaksime talle rahu andma. Michael võitleb, ta võitleb, ja me võime vaid loota, et tema seisund paraneb,» ütles Todt.

FIA president tunnistas, et on Schumacheri poja Micki F1-te jõudmise üle õnnelik. «Tal läheb hästi. Tal võiks olla parem auto, aga olen rahul, et temas on kirge. Lisaks olen õnnelik, et Michaeli tütar Gina-Maria on leidnud hobuste juures oma kire,» sõnas ta ning kiitis seejärel Michael Schumacheri naist Corinnat.