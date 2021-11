Endine tippujuja: Eneli Jefimova potentsiaal paneb südame kiiremini põksuma

«Üldiselt võib väga rahule jääda. Tuleme tagasi kamaluga poolfinaal- ja väga arvestatava arvu finaalkohtadega, kirsiks tordil medal. Arvan, et see on meie ajaloo üks edukam EM. Eesti ujumises pole liiga palju tiitlivõistluste medaleid. Iga medal on meile väga suure tähtsusega,» võtab endine tippujuja, praegune treener Martti Aljand intervjuus Postimehele tiitlivõistluse kokku.