Minu treener, legendaarne kümnevõistlusprofessor Fred Kudu on öelnud, et sport on vajalik juba sellepärast, et inimene õpiks pingutama ja leiaks endast võimete varud, millest tal muidu poleks aimugi. Kui inimene ei õpi endast maksimumi andma, võib juhtuda, et ta läbibki terve elu poole jõuga, jääb tihti kurvaks ja õnnetuks, teadmata, kui võimekas ja andekas ta tegelikult on!