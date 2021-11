Evra tahtis Suerezele tänaval peksa anda, kuid loobus viimasel hetkel

2011. aastal toimunud Manchester Unitedi ja Liverpooli vahelises jalgpallimängus läks Evra ja Suareze vahel ütlemiseks. Tulise sõnavahetuse käigus saatis Suarez Evra suunas rassistlikke solvanguid ning keeldus hiljem Prantsusmaa koondislasel kätt surumast.

Suarezele määrati tema sõnade eest kaheksamänguline võistluskeeld ja 40 000 naela suurune rahatrahv.

Evrale läksid Uruguay ründaja solvangud hinge. Aastaid hiljem avaldas Senegalis sündinud jalgpallur, et oleks äärepealt Suarezele tänaval kallale läinud. «Kõndisin ühel päeval Manchesteris. Olin koos kahe oma vennaga ja üks neist märkas Suarezt. Vaatasin teda ja mõtlesin, et nüüd ongi see hetk. Kuid siis märkasin tema taga kõndimas lapsi ja abikaasat. Keerasin neile selja ja mõtlesin, et kui tahan talle midagi teha, siis kindlasti mitte tema perekonna ees,» rääkis Evra.

Tagantjärgi on Evral hea meel, et ta Suarezele kallale ei läinud. «Ma arvan, et see oleks halvasti lõppenud,» ütles ta.