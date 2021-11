Kehv sõnastus tõi Hamiltonile kaela sõimurahe

Briti sõnul tõlgendasid inimesed tema öeldut valesti. «Ma austan Perezit, ta on uues meeskonnas teinud suurepärast tööd. Ta on sel hooajal kõvasti arenenud. Tean, kui raske on uues tiimis edasi liikuda, see võtab aega,» kirjutas Hamilton Instagrami.