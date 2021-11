Tugeva mängu teinud Treier aitas koduklubi Meistrite liigas hooaja esimese võiduni

Kui Sassari jaoks oli tegu Meistrite liiga hooaja esimese võiduga, siis Ludwigsburgi jaoks oli see esimene kaotus. Hetkel hoiab Saksamaa klubi A-alagrupis endiselt esimest kohta, Sassari on hetkel kolmas. Teisel kohal on kaks võitu saanud Tenerife ja neljandal ühe võidu saanud Ukraina klbui Prometey.