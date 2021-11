Meedia: Ronaldo võib peagi Manchester Unitediga hüvasti jätta

Hetkel jääb United Meistrite liigasse viivast neljandast kohast viie punkti kaugusele. Seda positsiooni hoiab aga FC Liverpool, kes kostitas Unitedit hiljuti 0:5 kaotusega. Viimased kuus vooru on üldse Unitedi jaoks kohutavad olnud, sest selle ajaga on neil näidata üks võit ja viik nelja kaotuse kõrval.

36-aastase Ronaldo enda hoog on olnud muljet avaldav. Vaatamata kõrgele eale on tal 12 kohtumisega kirjas üheksa tabamust. Neist viis on tulnud Meistrite liigas, mis hoiavadki Unitedit praegu seitsme punktiga F-alagrupis esikohal.