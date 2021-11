Verstappen asus Mercedese kritiseeritud Bottast kaitsma: see on lihtsalt ebaõiglane

Nimelt teatas nii Mercedese pealik Toto Wolff kui ka valitsev maailmameister Lewis Hamilton, et just Valtteri Bottas oli põhjus, miks nad Mehhikos võiduta jäid. Nimelt startisid Mercedese sõitjad esireast, ent Verstappen suutis pidurdusmaal neist kohe esimeses kurvis mööduda.

Verstappen aga otsustas Bottast kaitsta ning tõdes, et soomlane käitus esimeses kurvis aumehelikult. «Sõitja peabki jätma teistele esimeses kurvis ruumi, sest vastasel juhul toimunuks avarii või saanuks keegi karistada. Ma ei saa tegelikult üldse aru, miks Toto Wolff sedasi Bottast süüdistab. Väga lihtne on temale näpuga näitada, ent see on väga ebaõiglane,» lausus Verstappen.