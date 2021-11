«Otsisin tiimi kolmandat aastat. Mullu oli mul samuti pakkumisi laual, aga olümpia eel ei soovinud tiimivahetusega riskida. Sisimas natuke kartsin, et äkki peale olümpiat ei paku mulle enam keegi diili. Aga nüüd see tuli ja võib öelda, et üks unistus on jälle täitunud,» sõnab kolme võistkonna huviorbiidis olnud Lõiv Postimehele.