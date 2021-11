Tartu peatreener Alar Rikberg: Kaasan mängib selliseid mänge iga nädal, meie hooaja jooksul üks-kaks

Tartu andis kohe esimestest punktidest Kaasanile mõista, et nemad lihtsalt midagi andma ei hakka. Kui esimeses kahes geimis jäi Venemaa suurklubi pingelises heitluses peale, siis kolmanda noppis endale juba Tartu. Eesti meeskond suutis mängutempoga harjuda ja vastusegi anda.

Peatreener pidi kohati mängijaid ka noomima, sest jalg lasti mõnel hetkel liiga vara nõrgaks. «Vahel tähistasime punkte, kui neid polnud veel tulnudki. Vastased tõid palle üles, mida poleks oodanud. See on aga nende klass ja meile pole see igapäevane,» jätkas Rikberg.