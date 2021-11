Olümpiamedalist kritiseeris meesiluvõimlejaid: see on õudusunenägu

«See on väga harjumatu. Iluvõimlemine on läbi aegade olnud ilusate, habraste ja esteetiliste naiste sport. Kui nad kannaksid teistsuguseid kostüüme ja ei jäljendaks naisi, oleks minu vaatenurk võib-olla teine. Aga kui poiss tuleb areenile seelikus…,» ei suutnud Slutskaja mõista.

«Kui aus olla, siis see on õudusunenägu. Kannaks ta pükse ja T-särki, nagu teevad võimlejad. Poleks tal käes naiselikku linti. Näiteks balletis on meestel seljas kitsad trikood. Ballett on klassikaline. Neid kahte pole isegi võimalik võrrelda. See on absurd,» jätkas Torino olümpial pronksi ning Salt Lake Citys hõbeda võitnud venelanna.