Eesti kohtunikud määrati tippmängudele

Pühapäeval on Marion Kull ja Alvar Tint õigusemõistjaiks Solas, kus kohalik Sola HK võõrustab EHF Euroopa liiga kolmanda eelringi avamängus Venemaa tippklubi HC Astrahanotška. Sola on Norra meistrivõistluste pronksinaiskond ja karikafinalist, Astrahani klubi tuli 2016. aastal Venemaa meistriks, mullu lõpetati neljandana.

Nädal hiljem võtab Norra-reisi ette Kalev Ventsli, kes on EHF-i delegaadiks kolmanda eelringi kordusmängus Bergeni Tertnesi ja Saksamaa hõbedatiimi SG BBM Bietigheimi vahel. Viimane mängis veel mullu EHF Meistrite liigas, Tertnes on viimase kümnendi jooksul võitnud Norra kõrgliigas neli pronksi. Mängu vilistab Rootsi kohtunikepaar Rickard Canbro – Jasmin Kliko.

Meeste samas sarjas on alagrupifaas juba alanud ning paar nädalat tagasi oli veel üks Eesti delegaat, Urmo Sitsi tööpostil kahe Põhjamaa klubi mängul. Taanlaste märgatavalt tugevnenud GOG Håndbold alistas kodusaalis kindlalt 46:30 (22:12) Soome meistermeeskonna Riihimäe Cocksi.

«Põhja-Euroopa tippklubide juures on alati väga põnev ja meeldiv käia, sest nad on avatud kõike näitama ja räägivad klubi köögipoolest. Nii oli nüüd GOG-iga ja ka septembris Rootsis IK Sävehofi juures. Tegemist on suurte käsipalliriikidega ja pikkade traditsioonidega klubidega,» tunnistas Sitsi.