Soome ajaleht: Ott Tänak on WRC-sarja palgaedetabelis teisel kohal

Kauppalehti andmetel teenib 2021. aastal kõige rohkem Toyota rallisõitja Sebastien Ogier, kelle põhipalk on hinnanguliselt 6,5 – 7 miljonit eurot. Palgaarvestuse teisel kohal on Hyundai sõitja Ott Tänak, kes teenib hinnanguliselt 6 – 6,5 miljonit eurot.

Ajaleht selgitas, et sõitjate lepingus on kindlaks määratud põhipalk, mille suurus sõltub mõistagi piloodi tasemest. Rusikareegel olevat, et iga etapi võit toob sõitjale kaasa boonuse, mille suurus on 10 protsenti põhipalgast. Boonuse toovad ka poodiumi teine ja kolmas koht, vastavalt 5 ja 2,5 protsenti põhipalgast.

Selle valemi järgi on Sebastien Ogier teeninud sel hooajal peaaegu kolme miljoni euro jagu boonust. Kui Toyota kroonitakse hooaja lõpus meeskondlikuks maailmameistriks, tuleb boonusena juurde veel miljon. Seega tõotab kaheksanda MM-tiitli suunas kihutava Ogier’ teenistus küündida tänavu enam kui kümne miljoni euroni.

WRC-sõitjate hinnangulised põhipalgad 2021. aastal Sébastien Ogier 6,5 – 7 miljonit eurot Ott Tänak 6 – 6,5 miljonit Thierry Neuville 5 – 5,5 miljonit Elfyn Evans 1,5 – 2 miljonit Kalle Rovanperä 1 – 1,5 miljonit Takamoto Katsuta 0,5 – 1 miljonit

Kuigi palganumbrid tunduvad suured, tuleb meeles pidada, et sõitjale jääb sellest kätte vähem kui pool. Esiteks tuleb sõitjal palka maksta kaardilugejale. WRC-sarjas on see valus teema ning tänavu on nii mõnigi rallipaar raha tõttu lahku läinud.

Ajalehe sõnul on tippude seas tavapärane reegel, et kaardilugeja teenib 10 protsenti sõitja põhipalgast. Erandiks olevat aga näiteks Ogier’ paariline Julien Ingrassia, kes teenib veidi rohkem. Kui aga sõitja enda palk pole sedavõrd suur nagu ülal toodud tabelis, siis maksab ta üldiselt kaardilugejale vähem kui 10 protsenti oma teenistusest.

Mõistagi kuulub osa sõitja palgast mänedžerile või temasse investeerinud taustajõududele. Kõige vähem kuulub mänedžerile 30 protsenti sõitja palgast. Üldiselt on see protsent aga suurem ning küündib 50 juurde. Ahnemad võivad endale haarata aga koguni 70 – 80 protsenti.