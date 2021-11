BLOGI JA GALERII ⟩ 33 punktiga kaotanud Kalev/Cramo jäi Oostendes suurde häbisse

Enne mängu:

Meistrite liiga F-alagrupis on Kalevil ja Flioul kolme mängu järel üks võit, Bursa Tofasel ja Strasbourgil kaks. Võitluses edasipääsu eest on kõik järelejäänud mängud väga tähtsad.

Kalev tuli Oostendesse otse Minskist, kus pühapäeval saadi VTB Ühisliiga raames samuti valus lisaajakaotus sealselt Tsmokilt. Peatreener Roberts Štelmahersi sõnul tuleb Minski-kaotusest üle olla.

«Arvan, et meil pole raske sellest kaotusest üle saada. Mehed on profid ja peavad, mida peavad tegema,» ütles Štelmahers pärast Oostende korvpallisaalis teisipäeva õhtul peetud harjutuskorda.

«Mängijad on tänavuse hooaja jooksul kogenud mitmel korral ja nad näevad, et saab paremini mängida. See on protsess. Teame, et oleme võimelised võitma palju vastaseid. Aga alati ei tule välja. Peame nendest olukordadest õppima ja püüdma edaspidi paremini teha.»

Peatreeneri sõnul on probleem asjaolus, et liiga sageli kaotatakse pea. Meil on sel hooajal juba kolm mängu, mille oleksime pidanud võitma, aga ei võitnud. Mitmed mängijad on nende jaoks uuel tasemel, nende jaoks on uusi asju, vastutus on varasemaga võrreldes teine. Me kõik koos peame neist asjadest õppima, nii mängijad kui ka treenerid,» seletas Štelmahers.

Ta lisas: «Oostende meeskonnaga mängisime Tallinnas kaks nädalat tagasi. Enamiku ajast meil asjad toimisid, alles lõpus läks jamaks. Ka keskendumisvõimet tuleb treenida. Loodan, et meil on tegemist mängijatega, kes tahavad õppida.

Suures plaanis meil koduses mängus asjad toimisid ning seetõttu tuleks homsesse kaasa võtta positiivne. Samas Oostende mängib nüüd kodus ja selle võrra on meil raskem.