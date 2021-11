Itaalia meedia: Drellil pole Pesaros enam kohta. Esimene pea juba lendas

Revolutsioon puudutab väga otseselt ka kolmandat hooaega Pesaros mängivat Drelli. Tema hooaja algus oli väga kõikuv ning Banchi käe all pole olukord paranenud. Pigem vastupidi. Laupäevases 75:88 kaotusmängus Bologna Virtusele jäi meie mees tänavu esimest korda ainsagi võimaluseta.

Kohtumise järel uuriti peatreenerilt põhimõtteliselt, milleks leegionäri võistkonda üldse vaja läheb, kui teda platsile ei panda. «Tal on liialt tehnilisi ja taktikalisi puudusi,» põhjendas Banchi, miks ta Drelli pingile jättis.

«Põhiviisiku mehest sai mängija, kes ei vääri enam võimalustki. Viis erinevat treenerit on jõudnud sama tulemuseni. See ei saa olla kokkusattumus,» hindas Perugini karmilt Drelli.

Ajakirjanik viitas sellele, et meie mees mängib tervikuna väga ebastabiilses Pesaro tiimis juba viienda juhendaja käe all. Ja tõsi, Drellil on olnud ilusaid momente, kuid tervikuna pole ta suutnud tugevat hooaega kokku panna.