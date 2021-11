KUULSUSTE HALL ⟩ Esimene maski kandes olümpiavõitjaks tulnud Eesti sportlane

Eesti spordi- ja olümpiamuuseum avaldab koostöös Postimehega loo igast Eesti spordi kuulsuste halli avaliikmest – seega on tulemas 50 artiklit eelmise sajandi kõige silmapaistvamatest sportlastest ja sporditegelastest. See lugu on järjekorras 33.

Sirgus vehklejaks Tallinnas

Maskikandjana olümpiale

Eriti tugevana näitas Tširkova end seejuures võistkonnavõistluses, kus pääsesid hästi maksvusele tema enesekindlus ja hea võistlusnärv. Just sel alal nimetatigi ta 1968. aastal lõpuks Mexico olümpiale sõitnud koondise liikmeks ning see osutus õnnestunud valikuks, kuna tagasi kodumaale saabus toona oma esimesel (!) rahvusvahelisel võistlusreisil käinud talendikas vehklejanna juba olümpiavõitjana. Aga nagu ütlevad klassikud – see pole veel kõik! Sest küllap väärib moodsas maailmas, kus turvaliste näokatete kasutamine on jõuliselt muutunud igapäevaelu harjumuspäraseks osaks, nimetamist seegi põnev tõsiasi, et lisaks meie esimese õrnema soo esindajana saavutatud olümpiakullale sai Tširkovast Mexicos ühtlasi üldse esimene maski või kaitsevisiiri kandes olümpiavõitjaks tulnud Eesti sportlane...