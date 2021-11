Kristin Kuuba tegi maailma edetabelis tõusu

Meeste üksikmängus juhib endiselt Kento Momota (Jaapan) 110 410 punktiga, ehkki viimase turniirivõidu individuaalselt teenis ta mullu jaanuaris Malaisia Mastersil. Järgnevad taanlased Viktor Axelsen 109 779 ja Anders Antonsen 95 950 punktiga. Saarbrückeni turniiri võitnud Kean Ywe Loh (Singapur) on nüüd edetabelis 31. ehk kaheksa kohta kõrgemal kui nädal varem. Esisaja sekka kuulub endiselt ka Eesti esireket Raul Must, kes 20 543 punktiga 94. kohal.

Eesti edukaim naispaar Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel on edetabelis langenud kaks kohta ning on nüüd samal platsil kui Kuubagi, 45. Kohe tartlannade ees on Hylo Openi võitjad Chisato Hoshi ja Aoi Matsuda. Jaapanlannad parandasid oma edetabelikohta 24 pügala võrra. Kõige rohkem punkte (101 608) on samuti Jaapani sulgpalluritel, Yuki Fukushimal ja Sayaka Hirotal.