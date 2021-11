Tartu nurgaründaja Albert Hurt: see oli väga vinge teekond

Tartu mängis viimased kaks kohtumist eurosarjas Venemaa suurklubi Kaasani Zenidi vastu. Kuigi vastu tuli võtta 1:3 ja 0:3 kaotused, siis näppude vahele jäi väga palju. «Saime näha, kuidas on võimalik rünnakul lahendusi leida. Samuti pole võimalik iga päev sellise bloki vastu mängida. See tuleb alati kasuks, sest nende blokk on võimas,» lausus Hurt ETV2 otseülekandes.

Hurt tunnistas, et meeskond oli veidi eilsest kohtumisest väsinud ning täna polnud piisavalt jõudu vastaste survestamiseks. «Olime väsinud ja hakkasime ehk natuke lõpuks kangutama. Siiski peame kõigega rahul olema. See oli väga vinge teekond,» võttis Hurt Tartu eurohooaja kokku.

«Kui mõelda, et me poleks euromänge mänginud, siis poleks hooaeg üldse niivõrd eriline olnud. Nüüd lähme Eesti liiga mängudele heas vormis ja eesmärgid on väga kõrged. Need on küll hoopis teise õhkkonnaga kohtumised, ent püüame end õigesti häälestada.»