Eesti korvpallinaiskond alustas EM-valiksarja kaotusega

«Uus treener, uus hingamine,» lausus Anderson. «Mõned mängijad, kes pole saanud mingil põhjusel varem tulla koondisse, on kodumaal ja selle üle on hea meel. Tuleks veel mõned mängijad Ameerikast juurde saada.»

Anderson kaitses esimest korda sünnimaa koondise värve juba paarkümmend aastat tagasi. «Mu keha on terve ja mul on hea meel, et mind kutsuti koondisse. Saan olla noorematele hea sparringpartner, et nad saaksid tugevamaks, sest nemad jätkavad teekonda.»