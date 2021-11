Armis Priskus: võidud eurosarjas ja koondises olid magusad

Kui võtta päevad 9. oktoobrist 9. novembrini, siis mängis Priskus – nagu ka klubikaaslased Kaspar Lees ja Jürgen Rooba – HC Tallinnaga Eesti meistri- ja karikavõistlustel, Soome kõrgliigas ja eurosarjas ning lisaks Eesti koondisega MM-valikturniiril.

«Hooaja esimesed paar kuud on tõesti päris mängutihedad olnud, eriti just viimased nädalad. Mitmes erinevad sarjas osalemine on omamoodi põnev ja nii hull asi ikka ei ole, et need mõttes segamini läheks,» sõnas HC Tallinna väravavaht muigega.

«Mul jäi hooaja ettevalmistus kaitseväeteenistuse tõttu poolikuks ja tervikuna on just klubihooaeg päris keeruliselt seni kulgenud. Me pole täiskoosseisus vist ühtki mängu saanud pidada, lisaks võtab uue treeneri mänguplaaniga harjumine aega,» tunnistas Priskus.

Viimaste nädalate jooksul on HC Tallinn saanud nii valusaid kaotusi kui ka tähtsaid võite. Eesti meistriliigas jäädi kodusaalis pärast viigilist poolaega 26:31 alla Viljandi HC-le, ent eurosarjas tuldi jällegi kaotusseisust välja. Leedu meister Vilniuse VHC Šviesa alistati 31:28 ning edeneti EHF European Cupi kolmandasse ringi.

«Bo Østergaard muutis meie kaitsesüsteemi ning mängime tugevat ja tihedat 6-0 kaitset. Et harjutame seda ka trennis, siis mulkide aktiivne kaitse valmistas meile peavalu ja see oli valus kaotus. Leedukate vastu aga tegime muudatusi, üllatasime neid ja saime magusa võidu,» kirjeldas Priskus, kes peab võite Šviesa ja koondisega Gruusia üle hooaja senisteks tipphetkedeks.

Esimeses klassis korvpallitrenni läinud väravavaht vahetas peagi ala ja alustas Taavi Tibari juures käsipalliga. Kogu senise karjääri HC Tallase ja HC Tallinna ridades veetnud Priskus on viimast kuud 21-aastane, aga tänavune hooaeg Eesti meistriliigas on talle juba kuues.

«Öeldakse, et väravavahid jõuavad tipptasemele 30-ndates eluaastates ja mul on veel väga palju õppida. Saan väärtuslikke näpunäiteid nii klubis kui ka koondises, treenides ja mängides Marius Aleksejevi ning Rasmus Otsa kõrval,» hindas Priskus kõrgelt kogenud kolleege.

«Eesti klubides eraldi väravavahtidega kahjuks liiga palju ei tegelda, aga mul oli õnn mitu aastat HC Tallinnas töötada koos Martin Lillepeaga ning nüüd on koondises ülikogenud Janne Ekman mind palju edasi aidanud,» tunnustas 15-aastaselt meistriliigas debüteerinu.

Hiljutisel MM-valikturniiril viskas Priskus 2019. aastal alanud koondisekarjääri esimese värava, saates palli tühja Suurbritannia puuri. Eesti liigas on ta peaaegu igal hooajal värava või parimal juhul kolmgi kirja saanud ning tunnistab, et sellel oskusel on omad põhjused.