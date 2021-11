F1-sarja tabas ootamatu probleem: kehvad ilmaolud takistasid vormelite Brasiiliasse transportimist

Kui möödunud nädalavahetusel sõideti Mehhikos, siis sel nädalavahetusel on kavas Brasiilia etapp. Kusjuures juba järgmisel nädalavahetusel võisteldakse juba Kataris.

Seetõttu on ülimalt tähtis, et sarja logistika ilusti vastu peaks, kuid teel Brasiiliasse tabas osa tiime vastik üllatus. Nimelt kirjutab mainekas väljaanne Autosport, et osa meeskondi ootab veel kolmapäeval oma transpordikaste. Osa saadetisi peaks kohale jõudma alles neljapäeval.