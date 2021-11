Barcelona ei soovi ajaloo edukaimat jalgpallurit klubisse tagasi tuua

38-aastasest brasiillasest sai vabaagent septembris, kui ta lahkus kodumaa klubist Sao Paulost. Hiljem tunnistas Alves, et on Barcelonasse naasmisele avatud.

«Kui Barcelona mind vajab või tahab, siis ma olen nende kasutuses hoolimata asukohast. Olen alati öelnud, et lahkusin sealt, sest asjad ei olnud nii nagu pidanuks. Kui Barcelona arvab, et vajab mind, siis nad peavad lihtsalt helistama. Ma tunnen, et suudan igal pool veel panustada, aga Barcelonas isegi rohkem, sest seal on praegu nii palju noori mängijaid,» rääkis Alves oktoobris väljaandele Sport.