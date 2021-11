Korvpallilegendi laps pussitas prügikastide tõttu tekkinud tülis naabrit ja läheb vangi

29-aastasel Abdul-Jabbaril tekkis naabriga tüli prügikastide pärast. See eskaleerus nii tõsiseks, et korvpallilegendi poeg otsustas 60-aastast naabrit mitmel korral jahinoaga pussitada. Olukord leidis aset möödunud aasta juunis.

«See randmele laks on täielik õigluse äpardus. Mees jooksis erakorralise meditsiiniosakonna uste ees peaaegu verest tühjaks, sest teda pussitati nii julmalt ja tema koljuluu oli mutrud. Me usume, et inimelu väärtuse täielik eiramine prügikastidest tekkinud tüli üle on nii räige, et sellele pidanuks järgnema periood vanglas,» vahendas New York Post ringkonnaprokuröri Todd Spitzeri sõnu.