Rock leidis oma korvpallimeeskonnale peasponsori

Koos hakatakse üles ehitama korvpallimeeskonda, mille nimeks saab Rock Tartu Terminal, ning ülespoole pürgimist alustatakse Eesti madalamatest liigadest. Missugusest täpselt, see selgub juba korvpalliliidu otsustest.

«Terminali enda korvpallimeeskonnal on pikajaline ajalugu Eesti korvpallimaastikul ning lai madalamate liigade kogemus, samas Rock korvpalliklubil on meile sobiv ambitsioon ja plaan Tartu korvpalli arendamiseks. Väga oluline on ka Rocki lai suhe kogukonnaga, kellega loodame teha head koostööd,» ütles Terminal Oil tegevjuht Raido Raudsepp.

«Terminal Oil oma 32 üleriigilise tanklaga ja 100 000 unikaalse kliendiga on just sobiv Rocki organisatsiooni suurendamiseks ja liikmete värbamiseks, rääkimata sellest, et Rock on leidnud tõsise ja tugeva nurgakivi oma toetajate seas,» ütles Rock korvpalliklubi juhatuse liige Tanel Tein. «Meeskonna komplekteerimine alles algab ning selles osas suuri uudiseid hetkel veel rääkida ei ole, kuid koostööleppe osana soovib Terminal Oil pakkuda Rocki klubi liikmetele iga päev parimat kütusehinda, mis aitab kaasa Rocki liikmete kasvule ning loob soodsa pinnase suure fänniklubi tekkele.»

«Fännid on need, kelle nimel sporti tehakse, ja et oleksime üheskoos tulevikus edukad, peab meil olema hästi palju Rock Tartu Terminal fänne,» ütles Raido Raudsepp.