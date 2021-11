Marten Liiv teeb ideaalis kolm olümpiastarti

Alates aprilli keskpaigast on Liiv kodumaal saanud veeta vaid kümme päeva. See juhtus augustis, mil ettevalmistuses oli vähe kergem periood. Ülejäänud aja on ta aga jõudsalt vormile põhja ladunud ning nagu esimesed kontrollvõistlused tõestasid, siis igati edukalt.