Rekordeid purustanud Brasiilia jalgpallikoondise imeline seeria jätkub

Colombia vastu lõi Neymari söödust ainsa värava Lyoni poolkaitsja Lucas Paqueta 72. minutil. Ühtlasi teeniti koduväljakul 11. järjestikune võit, mis tähistab Lõuna-Ameerika rekordit. Lisaks on viimases 10 MM-valikmängus oma värav puhtana hoitud – sellega pole samuti varasemalt ükski sealne koondis hakkama saanud.

Vahest et veelgi muljetavaldavam on Brasiilia jalgpalli ajalugu tervikuna. Katari pileti kindlustamisega jätkavad nad vinget seeriat, olles ainus riik, kes osalenud kõigil jalgpalli MMidel. Esimene suurvõistlus toimus 1930. aastal, järgmine on järjekorras 22. turniir.