Mattias Käidi noorem vend viibib Portugali tippklubi juures testimisel

Mattias Käidi noorem vend Kristofer on tänavu mänginud Esiliigas 12 korral ja Esiliiga B-s kaheksal korral. Kusjuures ta pole ainus eestlane, kes hetkel Portugali klubi juures testimisel on, sest kolmapäeval avaldas Paide Linnameeskond, et nende 16 aastane poolkaitsja Sander Soo viibib Braga U17 meeskonna juures.