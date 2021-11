Hispaania meedia: Agüero peab südameprobleemide tõttu karjääri lõpetama

Nüüd kirjutavad mitmed Hispaania väljaanded, et probleem on piisavalt tõsine, et alles suvel meeskonnaga liitunud ründaja peab karjääri lõpetama. Ametlikult ütles klubi pärast juhtumit, et Agüero peab vähemalt kolm kuud palliplatsilt eemal püsima.