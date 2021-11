Häberli ootab keerulist mängu: peame tegema perfektse esituse

Häberli kinnitas pressikonverentsil, et kõik koondisega kaasas olevad mängijad on hetkel täiesti terved ning kellegi kohal küsimärke üleval ei ole. Ometi saab ees olema äärmiselt keeruline ülesanne.

«Maailma edetabeli esimese vastu on keeruline. Peame tegema perfektse mängu. Meil peavad homme väljakul kõik jalgpallis tähtsad asjad õnnestuma. Peame suutma kaitsta, teha häid üleminekuid ja rõhuda ka ründemängule,» rääkis Häberli.

Eestlastel pole Belgia vastu homme enam midagi püüda, kuid võõrustajad võivad kindlustada koha MM-finaalturniiril. Kuidas on seis mängijate motivatsiooniga? «Kui mängijal pole motivatsiooni, siis on midagi valesti. Jalgpalli tuleb nautida, eriti siis, kui saad Belgiaga nende kodus mängida. Wales tahtis ka meid võita, aga saime viigi. Tõsi, Belgia pole Wales, vaid veel tugevam,» seletas koondise šveitslasest peatreener.

Belgial on küll mõned põhikaitsjad puudu, kuid Häberli arvates pole mõtet Belgia nõrkustest rääkida, sest nad väga tugevad. Eestlased peavad saama hakkama väravavahi Karl-Jakob Heina ja poolkaitsja Mattias Käidita.

«Nende kahe mängija kvaliteet on tugev. Käidil on hämmastav kiirus ja kodus lõi ta Belgiale kauni värava. Nüüd tekivad teistele võimalused. Väravas on meil Matvei Igonen. Usaldan teda täielikult,» seletas peatreener.