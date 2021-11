Hamiltoni tiitlilootused said valusa löögi

Kuigi sel nädalavahetusel sõidetakse ka hooaja kolmas sprindikvalifikatsioon, siis karistus rakendub alles põhisõidu eel. See tähendab, et kui Hamilton peaks täna õhtul toimuvas kvalifikatsioonis jääma esimeseks, alustab ta ka homset sprindikvalifikatsiooni esimesena.

Tiitliheitluses on see karm pauk, sest järele on jäänud vaid neli etappi ja hetkel on Mercedese piloot punktitabelis 19 silmaga Red Bulli sõitjast Max Verstappenist tagapool.