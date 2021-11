Võiduarve avanud Muguruza soovib Kontaveidi vastu revanši võtta

Hispaania esireket tõusis selle võiduga ka B-alagrupis Anett Kontaveidi ja Karolina Pliškova järel kolmandale kohale. Järgmises kohtumises läheb ta aga vastamisi just Eesti esireketiga, kes Mehhikos ainult võite tunnistanud. Hispaanlanna ootab seda kohtumist väga.

«Mängisime viimati Moskvas ning seal ei suutnud ma end parimast küljest näidata. Seetõttu ei mäletagi ma sellest matšist midagi, kuna polnud tunnet, et oleksin hästi mänginud. Suutsin enda võimalused elus hoida, ent Kontaveit on minu viimane väljakutse siin alagrupis. Pean hästi valmistuma, sest ta mängib lihtsalt suurepäraselt ja enesekindlalt,» lausus Muguruza, kes soovib kindlasti revanši võtta.

Väiksed võimalused on edasipääsuks olemas ka Krejčíkovál. Ta vajab enda viimases kohtumises kindlalt kahesetilist võitu Pliškova vastu, ent see ei saa olema kindlasti kerge. Tšehhitar sõnas pärast tänast lahingut Muguruzaga, et oli kindlasti parem naine väljakul, aga tal polnud lihtsalt piisavalt õnne.