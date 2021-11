FOTO: Florent Gooden via www.imago-images.de/imago images/PanoramiC/Scanpix

Lewis Hamiltoni ja Max Verstappeni duell jätkub Brasiilias. FOTO: Florent Gooden via www.imago-images.de/imago images/PanoramiC/Scanpix

Brasiilias sõidetakse sel nädalavahetusel hooaja 19. F1-etapp ning see on taaskord erilisem, sest lisaks võidusõidule peetakse ka sprindivõistlus. Sprindikvalifikatsiooni võitis Lewis Hamilton, kes loodab kindlasti esikohta säilitada ka homseks võidusõiduks. Sprindivõistlus algab täna kell 21.30 ning seda on Postimehes võimalik jälgida otseblogi vahendusel.