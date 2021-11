Läbi aegade edukaim jalgpallur naasebki Barcelonasse

38-aastane Alves lõpetas äsja poolte kokkuleppel Brasiilia jalgpalliklubiga Sao Pauloga lepingu, mis lubab tal Euroopasse naasta. Sestap liitubki Alves järgmisel nädalal Barcelona treeningutega ning on valmis jalgpalliväljakutele jooksma alates jaanuarist.

Alves on Barcelonas tõeline legend. Ta mängis Kataloonia jalgpallihiiu ridades aastatel 2008-2016 ning jõudis selle ajaga pidada 391 kohtumist, milles lõi 21 väravat ja jagas 391 väravasöötu.

Karjääri jooksul mitmes suurklubis mänginud Alves on tiitlite poolest läbi aegade edukaim jalgpallur. Tema auhinnakapist leiab koguni 43 võidutrofeed. Ta on tulnud kuuekordseks Hispaania meistriks, kahekordseks Itaalia ja Prantsusmaa kõrgliiga võitjaks ning triumfeerinud kolmel korral ka Meistrite liigas. Brasiilia koondisega on tal õnnestunud võita kahel korral Lõuna-Ameerika meistrivõistlused ning tänavu tuli ta Tokyos koondisega ka olümpiavõitjaks.