Selgusid Eesti ja Belgia koosseisud tänaseks MM-valikmänguks

Mängu peakohtunik on türklane Halil Umut Meler, kes täitis neljanda kohtuniku ülesandeid ka 2019. aasta juunikuises Saksamaa – Eesti EM-valikmängus. Äärtel abistavad teda kaasmaalased Mustafa Emre Eyisoy ja İbrahim Çağlar Uyarcan, mängu neljas kohtunik on Ümit Öztürk. Videokohtunik Mete Kalkavan on neljanda kohtunikuna õigust mõistnud 2012. aasta Eesti – Gruusia U21 koondiste EM-valikmängus, Kalkavani assisteerib Abdulkadir Bitigen.