Häberli seletas, miks Sappinen jäeti Belgia vastu põhikoosseisust välja

Koondise peatreeneri Thomas Häberli sõnul alustas Eesti kohtumist liiga passiivselt. «Nad teenisid avavärava välja. Pärast seda hakkasime kahevõitlusi võitma ja saime paremini mängu sisse. Teisel poolajal jäin tiimi esitusega rahule. 1:2 seisul oli meil võimalusi, aga pidime leppima vastase kõrgema klassiga,» rääkis Häberli.

Palju furoori tekitas Häberli otsus jätta algkoosseisust välja Rauno Sappinen, kes on tänavu olnud suurepärases vormis. Miks ta seda tegi? «Meil on viis tugevat ründajat. Lisaks veel Erik Sorga ja Robi (Robert Kirss - C.K.) ka, kes ei saanud mängida. Zenjov ja Anier alustasid, sest Sappinen on tänavu palju mänginud ja meil oli koondiseaknas kaks mängu. Teadsime, et saame ta vajadusel teiseks poolajaks mängu tuua. Järgmises kohtumises on Sapi kindlasti värskem,» põhjendas Häberli oma otsust.

Koondise kapten Konstantin Vassiljev tunnistas, et Belgia vastu oli platsil keeruline. «Me ei leidnud surve all õigeid käike ja ei suutnud pressi alt välja tulla. Mängisime maailma parima koondise vastu ja nende võimekus selliste käikude kinnipanemisel on väga hea,» seletas Vassiljev.