M-Spordi rallimees vahetas taas kaardilugejat

Tegelikult arvati, et just Loudon istub Greensmithi kõrvale ka Monzas, ent neil olevat ralliportaali Dirtfishi sõnul olnud lahkhelisid. Sestap otsustas Greensmith just Anderssoni kasuks.

«Ootan väga, et saaksime Jonasega Monzas kihutada. Tal on WRC-sarjas väga palju kogemusi,» lausus briti rallisõitja. «Meeskonnaga arutasime, et see on parim variant arenemiseks. See on hea viis, kuidas minna järgmisele aastale vastu.»